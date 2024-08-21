Чемпионат мира: Эсра Мамедли поборется за бронзу

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17.
İdman.biz сообщает, что в третий день чемпионата мира в борьбу вступили женщины-борцы.
Одна из спортсменок сборной Азербайджана вышла в полуфинал.
Чемпионат мира U17
Женская борьба
49 кг
Эсра Мамедли вышла в полуфинал, победив кыргызстанку Ферузу Акматбекову (8:1) и венгерку Соню Немет (4:0). На пути к финалу она встретилась с Ютой Юи из Японии. Проигравшая со счетом 0:9 Эсра поборется за бронзу.
57 кг
Фидан Бабаева уступила беларуске Полине Брагинец (AIN) в 1/8 финала со счетом 0:2.
Отметим, что наша сборная поехала на чемпионат мира в составе 6 борчих.
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