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Объявлен состав нашей сборной, который примет участие в чемпионате мира по борьбе

Борьба
Новости
16 Августа 2024 09:30
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Объявлен состав нашей сборной, который примет участие в чемпионате мира по борьбе

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в чемпионате мира по борьбе U-17, который пройдет в иорданском Аммане.

İdman.biz сообщает, что в первые дни чемпионата мира стартуют соревнования по греко-римской борьбе.

Под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова, тренеров Назима Ахмедова и Расима Агаева в чемпионате будут бороться Шахид Набиев (45 кг), Амрах Амрахов (48 кг), Туран Дашдемиров (51 кг), Али Назаров (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг) , Эмиль Абдуллаев (65 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг), Орхан Гаджиев (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Абдулла Гасанов (110 кг).

Позже к борьбе присоединятся воспитанники старшего тренера Ровшана Умудова и тренера Хасрата Мамедъярова. В состав женской сборной вошли Назрин Ахмедли (40 кг), Эсра Мамедли (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Фидан Бабаева (57 кг), Гюнай Гурбанова (61 кг) и Захра Керимзаде (69 кг).

В последние дни ЧМ на ковер выйдут борцы вольной борьбы. Под руководством старшего тренера Асгархана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Яшара Алиева нашу страну будут представлять Реван Гасанзаде (45 кг), Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг), Мухаммед Исмайлов (51 кг), Гусейн Гусейнов (55 кг), Гусейн Исмайлов (60 кг), Иса Юсибов (65 кг), Нихад Абасов (71 кг), Магомед Аббасзаде (80 кг), Фархад Сулейманлы (92 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг).

Схватки будут начинаться в 09:30 по бакинскому времени каждый день. Поединки за медали начнутся в 17:00.

Турал Алиев и Хабиб Нурулу будут судить схватки чемпионата мира.

Отметим, что в чемпионате мира, который пройдет с 19 по 25 августа, ожидается участие 576 юниоров.

İdman.biz

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