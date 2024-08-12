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Публикация Микаила Джаббарова о Гаджи Алиеве

Борьба
Новости
12 Августа 2024 15:03
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Публикация Микаила Джаббарова о Гаджи Алиеве

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров высказал мнение по поводу завершения карьеры нашего титулованного борца Гаджи Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в своей аккаунте в социальной сети он поблагодарил двукратного призера Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы, победителя Европейских игр и Игр исламской солидарности.

В публикации говорится:

«Он всегда был примером для своих товарищей по команде своей решимостью, дисциплиной и трудолюбием. Федерация борьбы Азербайджана благодарит Гаджи Алиева за его вклад в борьбу страны и за то, что он своими достижениями является источником вдохновения для многих подростков и молодых борцов. Мы верим, что своим богатым опытом он и дальше будет поддерживать развитие азербайджанской борьбы. Спасибо тебе большое за все, Гаджи!».

Отметим, что Алиев накануне объявил о завершении карьеры.

İdman.biz

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