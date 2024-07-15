Хасрат Джафаров вошел в число САМЫХ МОЛОДЫХ борцов

Объявлены имена самых молодых борцов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в списке также фигурирует имя азербайджанского борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг).

Наш борец занимает 13-е место в списке самых юных борцов. Лидером по этому показателю является 18-летний северокорейский борец Сол Гум Пак.

Париж-2024: самые молодые борцы – ТОП-15

1. Сол Гум Пак (Северная Корея) – 18 лет, женская борьба

2. Антим Антим (Индия) – 19 лет, женская борьба

3. Амит Элор (США) – 20 лет, женская борьба

4. Акари Фудзинами - 20 лет, женская борьба

5. Кеннеди Блейдс (США) – 20 лет, женская борьба

6. Габиджа Делайт (Литва) – 20 лет, женская борьба

7. Саид Эсмаили (Иран) – 21 год, вольная борьба

8. Аман Аман (Индия) – 21 год, греко-римская борьба

9. Аврора Руссо (Италия) – 21 год, женская борьба

10. Нонока Одзаки (Япония) – 21 год, женская борьба

11. Ахмет Тазудинов (Бахрейн) – 21 год, вольная борьба

12. Алиреза Мохмедипиани (Иран) – 21 год, греко-римская борьба

13. Хасрат Джафаров (Азербайджан) – 21 год, греко-римская борьба

14. Зайнеб Скайн (Тунис) – 21 год, женская борьба

15. Амирали Азарпира (Иран) – 21 год, вольная борьба.

İdman.biz