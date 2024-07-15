Хасрат Джафаров вошел в число САМЫХ МОЛОДЫХ борцов

Объявлены имена самых молодых борцов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает İdman.biz, в списке также фигурирует имя азербайджанского борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг).
Наш борец занимает 13-е место в списке самых юных борцов. Лидером по этому показателю является 18-летний северокорейский борец Сол Гум Пак.
Париж-2024: самые молодые борцы – ТОП-15
1. Сол Гум Пак (Северная Корея) – 18 лет, женская борьба
2. Антим Антим (Индия) – 19 лет, женская борьба
3. Амит Элор (США) – 20 лет, женская борьба
4. Акари Фудзинами - 20 лет, женская борьба
5. Кеннеди Блейдс (США) – 20 лет, женская борьба
6. Габиджа Делайт (Литва) – 20 лет, женская борьба
7. Саид Эсмаили (Иран) – 21 год, вольная борьба
8. Аман Аман (Индия) – 21 год, греко-римская борьба
9. Аврора Руссо (Италия) – 21 год, женская борьба
10. Нонока Одзаки (Япония) – 21 год, женская борьба
11. Ахмет Тазудинов (Бахрейн) – 21 год, вольная борьба
12. Алиреза Мохмедипиани (Иран) – 21 год, греко-римская борьба
13. Хасрат Джафаров (Азербайджан) – 21 год, греко-римская борьба
14. Зайнеб Скайн (Тунис) – 21 год, женская борьба
15. Амирали Азарпира (Иран) – 21 год, вольная борьба.
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