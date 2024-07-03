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Сборная Азербайджана завоевала 3 медали

Борьба
Новости
3 Июля 2024 21:33
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Сборная Азербайджана завоевала 3 медали

Завершилась борьба борцов греко-римского стиля на юношеском чемпионате Европы U20, проходящем в сербском Нови-Саде.

İdman.biz сообщает, что наша команда завоевала еще 3 медали.

Исмаил Рзаев (82 кг) в финале встретился с Алпереном Бербером из Турции. Поединок завершился победой соперника.

Турал Ахмедов (60 кг) за 3-е место встретился с украинцем Богданом Гришиным. Наш борец победил со счетом 3:1 и занял 3-е место на пьедестале почета.

Руслан Нуруллаев (72 кг) повторил успех Турала. В матче за бронзу он встретился с Арионасом Колицопулосом и выиграл со счетом 4:1.

Фараим Мустафаев (67 кг) упустил шанс завоевать бронзу. В решающем поединке он проиграл грузину Рати Хозреванидзи со счетом 0:11.

Отметим, что Магомед Шюкюрзаде (63 кг) завоевал свою первую медаль в Нови-Саде. Он выиграл бронзу.

İdman.biz

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