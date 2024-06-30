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Азербайджан стал чемпионом Европы, опередив Армению

Борьба
Новости
30 Июня 2024 22:44
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Азербайджан стал чемпионом Европы, опередив Армению

Завершился юношеский чемпионат Европы по борьбе U17, проходивший в сербском Нови-Саде.

İdman.biz сообщает, что наша сборная по вольной борьбе, завоевавшая на первенстве континента 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, набрала 160 очков и стала командным чемпионом.

Наша команда опередила вторую Армению на 36 очков. Турция (119) заняла третье место.

Отметим, что под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмаилов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмайлов (60 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).

İdman.biz

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