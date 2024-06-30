На чемпионате Европы выступят 26 борцов

Завтра в сербском Нови-Саде стартует юношеский чемпионат Европы по борьбе U20.
Как сообщает İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях будут представлять 26 спортсменов.
В первые дни континентального первенства наши борцы греко-римского стиля выступят под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли.
Позже к борьбе присоединятся женщины-борцы. Шесть борцов постараются добиться успеха под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и тренера Солмаз Адиловой.
В последние дни соревнований на ковер выйдут вольные борцы.
Сборная по греко-римской борьбе
55 кг Рагим Гасанов
60 кг Турал Ахмедов
63 кг Мохаммад Шукурзаде
67 кг Фараим Мустафаев
72 кг Руслан Нуруллаев
77 кг Давуд Мамедов
82 кг Исмаил Рзаев
87 кг Али Гулиев
97 кг Махир Гурбанлы
130 кг Мазаим Марданов
Женская сборная по борьбе
50 кг Эльвина Керимзаде
53 кг Асмар Джанкуртаран
55 кг Наргиз Самедова
57 кг Гюлер Хабибова
59 кг Рузанна Мамедова
68 кг Фатима Исаева
Команда по вольной борьбе
57 кг Васиф Багиров
61 кг Джамал Аббасов
65 кг Муса Вердиев
70 кг Рамик Гейбатов
74 кг Ахмед Ахмедли
79 кг Нурудин Магомедгаджиев
86 кг Садиг Мустафазаде
92 кг Анар Джафарли
97 кг Хетаг Карсанов
125 кг Юсиф Дурсунов
Отметим, что на юношеском чемпионате Европы U20 защищать справедливость будут Натиг Гаджиев и Вугар Шукуров.
İdman.biz