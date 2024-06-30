На чемпионате Европы выступят 26 борцов

Завтра в сербском Нови-Саде стартует юношеский чемпионат Европы по борьбе U20.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях будут представлять 26 спортсменов.

В первые дни континентального первенства наши борцы греко-римского стиля выступят под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли.

Позже к борьбе присоединятся женщины-борцы. Шесть борцов постараются добиться успеха под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и тренера Солмаз Адиловой.

В последние дни соревнований на ковер выйдут вольные борцы.

Сборная по греко-римской борьбе

55 кг Рагим Гасанов

60 кг Турал Ахмедов

63 кг Мохаммад Шукурзаде

67 кг Фараим Мустафаев

72 кг Руслан Нуруллаев

77 кг Давуд Мамедов

82 кг Исмаил Рзаев

87 кг Али Гулиев

97 кг Махир Гурбанлы

130 кг Мазаим Марданов

Женская сборная по борьбе

50 кг Эльвина Керимзаде

53 кг Асмар Джанкуртаран

55 кг Наргиз Самедова

57 кг Гюлер Хабибова

59 кг Рузанна Мамедова

68 кг Фатима Исаева

Команда по вольной борьбе

57 кг Васиф Багиров

61 кг Джамал Аббасов

65 кг Муса Вердиев

70 кг Рамик Гейбатов

74 кг Ахмед Ахмедли

79 кг Нурудин Магомедгаджиев

86 кг Садиг Мустафазаде

92 кг Анар Джафарли

97 кг Хетаг Карсанов

125 кг Юсиф Дурсунов

Отметим, что на юношеском чемпионате Европы U20 защищать справедливость будут Натиг Гаджиев и Вугар Шукуров.

İdman.biz