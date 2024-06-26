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Азербайджан стал чемпионом Европы в третий раз

Борьба
Новости
26 Июня 2024 22:51
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Азербайджан стал чемпионом Европы в третий раз

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на юношеском чемпионате Европы U17, организованном в Сербии.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана, успешно выступив, завоевала 9 медалей.

В Нови-Саде 9 из 10 борцов команды завоевали медали (3 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых), а Азербайджан стал чемпионом Европы в командном зачете со 183 очками. Наша сборная опередила Армению, занимающую второе место, на 51 очко. Украина заняла третье место со 121 очком.

Наша сборная по греко-римской борьбе U-17 в третий раз (2021, 2022, 2024) стала сильнейшей командой Европы. Команда установила новый рекорд по количеству медалей и набранных очков.

Отметим, что среди наших борцов Туран Дашдемиров (51 кг), Айхан Джавадов (60 кг) и Саид Пашаев (92 кг) стали чемпионами Европы, Амрах Амрахов (48 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг) завоевали серебро, Ниджат Искендерли. (45 кг), Али Назаров (55 кг), Орхан Гаджиев (80 кг) и Микаил Исмаилов (110 кг) - бронзовые медали.

İdman.biz

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