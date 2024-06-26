Чемпионат Европы: победы над армянами в финале, 3 золота, 1 серебро и 1 бронза

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на юношеском чемпионате Европы по борьбе U17, проходящем в Сербии.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские борцы завоевали еще 5 медалей.

Туран Дашдемиров (51 кг) завоевал золото. В финале он с полным преимуществом победил армянина Юрика Мхитаряна – 8:0.

Айхан Джавадов (60 кг) в решающем поединке также победил армянского борца. Наш представитель оказался сильнее Алекса Маргаряна со счетом 9:4.

Саид Пашаев (92 кг) завоевал золотую медаль, победив в финале серба Стевана Койича.

Юсиф Ахмедли (71 кг) не смог повторить успех своих коллег в финале. Он проиграл белорусу Кириллу Валевскому (AIN) со счетом 3:7.

Ниджат Искендерли, выступавший в категории до 45 кг, завершил день с бронзовой медалью. Он победил Абубакара Сагу из Норвегии со счетом 10:6.

При этом наша сборная по греко-римской борьбе завоевала на чемпионате Европы 3 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые медали.

Отметим, что на чемпионате Европы во второй день наши борцы греко-римского стиля завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

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