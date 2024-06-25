Объявлены имена наших борцов, которые примут участие в "Детях Азии"

Завтра в Якутске стартуют VIII Международные спортивные игры «Дети Азии».

İdman.biz сообщает, что в рамках Игр с 28 июня по 2 июля пройдут соревнования по борьбе.

Члены наших сборных U-15 будут представлять нашу страну в Якутске под руководством тренеров Намика Гулиева, Эльшада Аллахвердиева и Ильхама Везирова.

Поединки пройдут в спортивном центре «Триумф», рассчитанном на 3000 мест. В них примут участие Гусейн Рзазаде (38 кг), Тамерлан Намазлы (41 кг), Рашид Назаров (52 кг), Гасан Гасанов (62 кг) и Нихад Сулейманлы (75 кг) (вольная борьба), и Гюльнар Агададашова (39 кг), Рена Нуриева (54 кг) и Симура Абдуллаева (62 кг) (женская борьба), Юсиф Мирзаев (38 кг), Гурбан Меджнунов (44 кг), Эльдениз Аллахвердиев (52 кг) и Яшар Мамедов (75 кг) (греко-римская борьба).

Справедливость на играх будет защищать судья международного класса первого класса Башир Исазаде.

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