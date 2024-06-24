25 Июня 2024
RU

"Эта молодежь - наше будущее"

Борьба
Новости
24 Июня 2024 22:03
25
"Эта молодежь - наше будущее"

«Спасибо за такой теплый прием».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи сообщил главный тренер сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Махти Маккаев.

Он отметил, что команда хорошо подготовлена ​​к первенству Европы и что у нее большой потенциал:

«Такой настрой дает нам дополнительную мотивацию. Наша команда очень хорошо подготовилась к первенству Европы. У нас не было проблем с составом. Считаю, что наши спортсмены выступили хорошо. Я остался ими очень доволен. Эта молодежь - наше будущее. У наших штангистов большой потенциал. Надеюсь, что они добьются успеха на следующих соревнованиях и мы будем этим гордиться.

Благодарю тренерский состав за проделанную работу. Кроме того, я хотел бы поблагодарить президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямрана Набиева и вице-президента Фирдовси Умудова за поддержку. Мы желаем и в дальнейшем радовать вас нашими победами».

Отметим, что на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди 15- и 17-летних юношей, проходившем в греческих Салониках, сборная Азербайджана завоевала 18 медалей.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фирдовси Умудов: "Они - олимпийские чемпионы будущего"
24 Июня 22:37
Борьба

Фирдовси Умудов: "Они - олимпийские чемпионы будущего"

"Мы всегда ждем от наших спортсменов высоких результатов"
Два азербайджанских борца победили армян на первенстве Европы
24 Июня 21:29
Борьба

Два азербайджанских борца победили армян на первенстве Европы

Сегодня в сербском Нови-Саде стартовало первенство Европы среди юношей U17 по борьбе
Как себя чувствует наш олимпиец после травмы?
24 Июня 17:15
Борьба

Как себя чувствует наш олимпиец после травмы?

"Наша цель - добиться высокого результата на летних Олимпийских играх в Париже-2024"
2 золота и 1 серебро в Варшаве
23 Июня 20:39
Борьба

2 золота и 1 серебро в Варшаве

Азербайджанские борцы успешно выступили на международном турнире, проходившем в столице Польши Варшаве
3 наших борца в Мировой серии
21 Июня 17:35
Борьба

3 наших борца в Мировой серии

28-29 июня во Франции пройдет очередной этап Мировой серии по пляжной борьбе
"У них нельзя спрашивать прогноз о результате" - ВИДЕО - ФОТО
21 Июня 14:16
Борьба

"У них нельзя спрашивать прогноз о результате" - ВИДЕО - ФОТО

Наш гость оценил шансы наших борцов на летних Олимпийских играх в Париже-2024

Самое читаемое

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО
22 Июня 21:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии
ЕВРО-2024: Сборная Венгрии на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО
24 Июня 00:59
Евро-2024

ЕВРО-2024: Сборная Венгрии на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО

В первый день III тура завершиlся борьба в группе А

ЕВРО-2024: исторический матч Грузии - ВИДЕО
22 Июня 18:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: исторический матч Грузии - ВИДЕО

Сегодня стартовал II тур в группе F на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Первая победа Бельгии - ВИДЕО
23 Июня 00:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: Первая победа Бельгии - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур группового этапа ЕВРО-2024