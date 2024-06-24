«Спасибо за такой теплый прием».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи сообщил главный тренер сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Махти Маккаев.

Он отметил, что команда хорошо подготовлена ​​к первенству Европы и что у нее большой потенциал:

«Такой настрой дает нам дополнительную мотивацию. Наша команда очень хорошо подготовилась к первенству Европы. У нас не было проблем с составом. Считаю, что наши спортсмены выступили хорошо. Я остался ими очень доволен. Эта молодежь - наше будущее. У наших штангистов большой потенциал. Надеюсь, что они добьются успеха на следующих соревнованиях и мы будем этим гордиться.

Благодарю тренерский состав за проделанную работу. Кроме того, я хотел бы поблагодарить президента Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямрана Набиева и вице-президента Фирдовси Умудова за поддержку. Мы желаем и в дальнейшем радовать вас нашими победами».

Отметим, что на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди 15- и 17-летних юношей, проходившем в греческих Салониках, сборная Азербайджана завоевала 18 медалей.

İdman.biz