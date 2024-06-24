Два азербайджанских борца победили армян на первенстве Европы

Сегодня в сербском Нови-Саде стартовало первенство Европы по спортивной борьбе среди юниоров U-17.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

Амраö Амрахов (48 кг) с одинаковым счетом (9:0) победил Павлоса Центидиса из Греции и Андраника Хачатряна из Армении и вышел в полуфинал. В полуфинале Амраö оказалсz сильнее шведа Сантоша Сармалингама – 6:0. Завтра в финале Амрахов встретится с россиянином Николаем Кристовым.

Али Назаров (55 кг) на старте обыграл Александра Айдоева из Армении (5:0), затем с полным преимуществом Кристиана Доби из Сербии (9:0). Али проиграл Алеше Илиеву из Болгарии в одном шаге финала по принципу последнего очка (1:1). Завтра он будет бороться за бронзовую медаль.

Исбандияр Иманов (65 кг) досрочно выбил латвийца Яромира Жукова (8:0), а эстонца Роби Кристюхана (1:1) по принципу последнего очка. Иманов проиграл немцу Кевину Карлу в 1/4 финала – 4:12.

Орхан Гаджиев (80 кг) с полным преимуществом победил грека Василеоса Семерцидиса (10:1), а в 1/4 финала оказался сильнее серба Душана Стокича (6:1). Гаджиев, проигравший турецкому Йигиту Сары по принципу последнего очка в полуфинале (5:5), будет бороться за бронзовую медаль.

Микаил Исмайлов, выступающий в весе 110 кг, в первом поединке досрочно выбил Александра Сарамаека из Финляндии (9:0). Наш борец, победивший в 1/4 финала грузина Луку Шавадзе (4:1), в полуфинале уступил украинцу Ивану Янковскому (0:8). Завтра Микаил будет бороться за третье место.

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