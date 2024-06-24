Как себя чувствует наш олимпиец после травмы?

«Я чувствую себя очень хорошо».

Об этом İdman.biz рассказал азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг).

Участник летних Олимпийских игр Париж-2024 рассказал о состоянии своего здоровья. Он рассказал, что лечение его травмы уже завершено:

«Я успешно прошел все процедуры. Со здоровьем у меня все в порядке. У меня нет проблем или беспокойства».

По его словам, сейчас он находится на сборах в Гёйгёле вместе со сборной:

«Наши тренировки проходят на высоком уровне. Мы хорошо тренируемся с физической и тактической точки зрения. Наша цель - добиться высокого результата на летних Олимпийских играх в Париже-2024».

Отметим, что Сулейманов получил травму на рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште.

Банучичак Гусейнли

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