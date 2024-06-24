Как себя чувствует наш олимпиец после травмы?

«Я чувствую себя очень хорошо».
Об этом İdman.biz рассказал азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг).
Участник летних Олимпийских игр Париж-2024 рассказал о состоянии своего здоровья. Он рассказал, что лечение его травмы уже завершено:
«Я успешно прошел все процедуры. Со здоровьем у меня все в порядке. У меня нет проблем или беспокойства».
По его словам, сейчас он находится на сборах в Гёйгёле вместе со сборной:
«Наши тренировки проходят на высоком уровне. Мы хорошо тренируемся с физической и тактической точки зрения. Наша цель - добиться высокого результата на летних Олимпийских играх в Париже-2024».
Отметим, что Сулейманов получил травму на рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz