21 Июня 2024
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3 наших борца в Мировой серии

Борьба
Новости
21 Июня 2024 17:35
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3 наших борца в Мировой серии

28-29 июня во Франции пройдет очередной этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на соревнованиях, которые пройдут на пляже Сен-Лоран-Дю-Вар, будут представлять 3 спортсмена.

Чемпион мира Ибрагим Юсубов снова выступит в весовой категории до 90 кг. Призер мира Рамиз Гасанов на этот раз попробует свои силы в весовой категории 80 кг. А в весовой категории 70 кг будет бороться дебютант. Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 23 лет Рашид Бабазаде впервые выступит в пляжной борьбе.

İdman.biz

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