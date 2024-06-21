3 наших борца в Мировой серии

28-29 июня во Франции пройдет очередной этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на соревнованиях, которые пройдут на пляже Сен-Лоран-Дю-Вар, будут представлять 3 спортсмена.

Чемпион мира Ибрагим Юсубов снова выступит в весовой категории до 90 кг. Призер мира Рамиз Гасанов на этот раз попробует свои силы в весовой категории 80 кг. А в весовой категории 70 кг будет бороться дебютант. Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 23 лет Рашид Бабазаде впервые выступит в пляжной борьбе.

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