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"Я должен был победить любой ценой"

Борьба
Новости
21 Июня 2024 11:21
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"Я должен был победить любой ценой"

«Я не думал, что соревнования пройдут на таком высоком уровне».

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Ариф Нифтуллаев (97 кг).

Он прокомментировал завоевание золотой медали на международных мультиспортивных играх «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящих в столице Татарстана Казани. Нифтуллаев заявил, что соревнования не отставали от чемпионатов Европы и мира:

«Они прошли даже на уровне летних Олимпийских игр. Когда я стал чемпионом, то радовался, так как у нашей команды не было золотой медали. Хотя двое наших борцов и дошли до финала, они не смогли победить из-за несправедливости судей и были награждены серебряными медалями. Кроме того, у нас было 3 бронзовые награды. Поэтому я должен был победить любой ценой. Конечно, я приехал сюда, чтобы стать чемпионом. Мы прошли тренировочный сбор на очень хорошем уровне. Я рад, что мое желание сбылось».

По его словам, полуфинальный поединок отличался от других:

«Против местного спортсмена всегда сложно бороться. Потому что есть такие факторы, как атмосфера на арене, предвзятость судей и т. д. Все эти факторы оказывают действие. Но несмотря на то, что это был трудный бой, мне удалось выйти в финал. Победив и здесь, я поднялся на вершину пьедестала почета».

Он сказал, что будет работать над тем, чтобы продолжить этот успех на следующих соревнованиях:

«Моей главной целью было поехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Но не получилось. Поэтому моя главная цель - стать чемпионом Европы и мира. Я буду работать для этого».

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали на Играх 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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