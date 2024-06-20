Ариф Нифтуллаев стал чемпионом в Казани

Сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль на международных мультиспортивных играх «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящих в столице Татарстана Казани.

İdman.biz сообщает, что наш борец греко-римского стиля Ариф Нифтуллаев (97 кг) победил всех своих соперников.

Он спел наш гимн в Казани, завоевав золотую медаль.

При этом количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 17. На счету нашей команды 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

İdman.biz