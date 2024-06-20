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Наши борцы завоевали еще 3 медали в Казани - ФОТО

Борьба
Новости
20 Июня 2024 15:20
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Наши борцы завоевали еще 3 медали в Казани - ФОТО

В столице Татарстана Казани продолжаются международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана пополнила свой актив еще тремя медалями.

Наши борцы греко-римского стиля Тунджай Везирзаде (82 кг), Магомед Ахмадиев (97 кг) и Сархан Мамедов (130 кг) завершили соревнования на 3-м месте.

Количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 14. На счету нашей команды 3 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых наград.

İdman.biz

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