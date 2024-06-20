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"Если я выиграю медаль на Олимпийских играх, то посвящу ее ему" - ВИДЕО

Борьба
Новости
20 Июня 2024 14:52
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"Если я выиграю медаль на Олимпийских играх, то посвящу ее ему" - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по борьбе продолжает подготовку к Летним Олимпийским играм Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, очередной тренировочный сбор к самому масштабному соревнования четырехлетия прошел в Гёйгёле.

Член нашей сборной по греко-римской борьбе Сабах Шариати оценил свою подготовку незадолго до Олимпиады. Бронзовый призер Рио-2016, который примет участие в Играх во второй раз, рассказал, что его главной целью во французской столице будет подняться на пьедестал почета.

Шариати, который выступит в весовой категории 130 кг, прокомментировал свою подготовку к Парижу-2024, ситуацию с травмой, кому он посвятит медаль и свое главное желание в 35-летнем возрасте.

İdman.biz

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