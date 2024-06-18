18 Июня 2024
RU

Азербайджанский борец стал чемпионом - ФОТО

Борьба
Новости
18 Июня 2024 21:32
202
Азербайджанский борец стал чемпионом - ФОТО

В столице Татарстана Казани продолжаются международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024».

İdman.biz сообщает, что наш борец вольного стиля Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг) завоевал золотую медаль.

Мурад Хагвердиев (65 кг) и Орхан Абасов (79 кг) проиграли в финале и заняли 2-е место.

Наша сборная по вольной борьбе сегодня завоевала еще 3 медали. В составе команды Шамиль Зубаиров (92 кг) завоевал серебро, Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) - бронзу.

Число медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на играх, достигло 9 (2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали).

Отметим, что в соревнованиях, стартовавших 11 июня, наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг) победила всех своих соперниц и одержала победу в играх. Наш гребец Бахман Насири и самбист Расул Айдамиров (98 кг) завоевали бронзовые медали.

İdman.biz

Новости по теме

Асиф Ширалиев: "Женской борьбой управлять сложнее, мужчины - профессионалы" - ВИДЕО
11:30
Борьба

Асиф Ширалиев: "Женской борьбой управлять сложнее, мужчины - профессионалы" - ВИДЕО

Он дал оценку своему назначению на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже
Россия с 10, Беларусь с 6 борцами в Париже-2024
17 Июня 15:41
Борьба

Россия с 10, Беларусь с 6 борцами в Париже-2024

Международный олимпийский комитет объявил количество борцов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Париже-2024 в нейтральном статусе
7 азербайджанских борцов на турнире в Варшаве
13 Июня 19:39
Борьба

7 азербайджанских борцов на турнире в Варшаве

С 19 по 23 июня в столице Польши Варшаве пройдет международный турнир по борьбе
Наш олимпиец не примет участия в сборах из-за травмы
13 Июня 16:10
Борьба

Наш олимпиец не примет участия в сборах из-за травмы

"После завершения полного лечения я поеду на сборы"
Наши борцы, которые примут участие в Играх BRİCS
12 Июня 11:12
Борьба

Наши борцы, которые примут участие в Играх BRİCS

С 17 по 20 июня во Дворце спорта "Барс" пройдут соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе
Гасан Алиев: "Для них результат на этом соревновании не считается большим титулом"
11 Июня 17:55
Борьба

Гасан Алиев: "Для них результат на этом соревновании не считается большим титулом"

"Потому что они чемпионы Европы и мира"

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"