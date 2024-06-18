Азербайджанский борец стал чемпионом - ФОТО

В столице Татарстана Казани продолжаются международные мультиспортивные игры «BRICS Sports Games Kazan 2024».

İdman.biz сообщает, что наш борец вольного стиля Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг) завоевал золотую медаль.

Мурад Хагвердиев (65 кг) и Орхан Абасов (79 кг) проиграли в финале и заняли 2-е место.

Наша сборная по вольной борьбе сегодня завоевала еще 3 медали. В составе команды Шамиль Зубаиров (92 кг) завоевал серебро, Джейхун Аллахвердиев (61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) - бронзу.

Число медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на играх, достигло 9 (2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали).

Отметим, что в соревнованиях, стартовавших 11 июня, наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг) победила всех своих соперниц и одержала победу в играх. Наш гребец Бахман Насири и самбист Расул Айдамиров (98 кг) завоевали бронзовые медали.

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