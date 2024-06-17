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Россия с 10, Беларусь с 6 борцами в Париже-2024

Борьба
Новости
17 Июня 2024 15:41
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Россия с 10, Беларусь с 6 борцами в Париже-2024

Международный олимпийский комитет объявил количество борцов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Париже-2024 в нейтральном статусе.

Как сообщает İdman.biz, подтверждено 16 спортсменов, успешно прошедших отборочный этап.

16 борцов сборной России и 10 борцов Белоруссии, выступающие в нейтральном статусе, завоевали лицензию на Париж-2024. Но не все из них примут участие в Играх. После обсуждений, проведенных в соответствии с Уставом Исполкома Международного олимпийского комитета, право на участие в Олимпийских играх получило 10 спортсменов из России и 6 - из Беларуси.

Россия

Вольная борьба

Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов

Классическая борьба

Алан Остаев, Магомед Муртазалиев

Женская борьба

Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова

Беларусь

Вольная борьба

Яхор Акулич, Владислав Козлов

Классическая борьба

Абабакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский

Женская борьба

Виалета Ребикава, Кристина Сазикина

İdman.biz

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