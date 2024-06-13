Наш олимпиец не примет участия в сборах из-за травмы

У борца вольного стиля сборной Азербайджана Алиаббаса Рзазаде (57 кг) травма.

По информации, предоставленной İdman.biz лицензиатом летних Олимпийских игр Париж-2024, он не сможет участвовать в сборах из-за травмы левого плеча.

Борец, получивший травму на рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште, накануне был осмотрен врачом в Баку. Он рассказал, что по совету врачей будет проходить физиотерапию:

"Наряду с этим лечением я буду делать упражнения для ног. Но ничего серьезного нет. После завершения полного лечения я поеду на сборы и приму участие в упражнениях на ковре. Из-за травмы меня исключили из процесса тренировок, который сейчас начался".

Отметим, что Рзазаде не участвовал в поединке за бронзу, поскольку получил травму в Будапеште.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz