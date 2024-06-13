13 Июня 2024
RU

Наш олимпиец не примет участия в сборах из-за травмы

Борьба
Новости
13 Июня 2024 16:10
13
Наш олимпиец не примет участия в сборах из-за травмы

У борца вольного стиля сборной Азербайджана Алиаббаса Рзазаде (57 кг) травма.

По информации, предоставленной İdman.biz лицензиатом летних Олимпийских игр Париж-2024, он не сможет участвовать в сборах из-за травмы левого плеча.

Борец, получивший травму на рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште, накануне был осмотрен врачом в Баку. Он рассказал, что по совету врачей будет проходить физиотерапию:

"Наряду с этим лечением я буду делать упражнения для ног. Но ничего серьезного нет. После завершения полного лечения я поеду на сборы и приму участие в упражнениях на ковре. Из-за травмы меня исключили из процесса тренировок, который сейчас начался".

Отметим, что Рзазаде не участвовал в поединке за бронзу, поскольку получил травму в Будапеште.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наши борцы, которые примут участие в Играх BRİCS
12 Июня 11:12
Борьба

Наши борцы, которые примут участие в Играх BRİCS

С 17 по 20 июня во Дворце спорта "Барс" пройдут соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе
Гасан Алиев: "Для них результат на этом соревновании не считается большим титулом"
11 Июня 17:55
Борьба

Гасан Алиев: "Для них результат на этом соревновании не считается большим титулом"

"Потому что они чемпионы Европы и мира"
Состояние наших травмированных борцов
11 Июня 17:21
Борьба

Состояние наших травмированных борцов

Некоторые из них начнут процесс восстановления
Гариб Алиев: "Это окажет положительное влияние на развитие азербайджанской борьбы"
11 Июня 16:05
Борьба

Гариб Алиев: "Это окажет положительное влияние на развитие азербайджанской борьбы"

"Это увеличивает конкуренцию в борьбе"
"Победить его было непросто"
11 Июня 10:10
Борьба

"Победить его было непросто"

"Это произошло потому, что мои соперники весили больше меня"
Наши сборные по борьбе тренируются в различных местах
10 Июня 19:49
Борьба

Наши сборные по борьбе тренируются в различных местах

Сборные команды Азербайджана по борьбе усиленно готовятся к предстоящим важным соревнованиям

Самое читаемое

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024
11 Июня 14:49
Мировой футбол

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024

Это определилось после того, как все команды подали заявки на участие в турнире в Германии
Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу
12 Июня 11:36
Азербайджанский футбол

Определился главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Решение об этом было принято на очередном заседании исполкома АФФА, которое прошло онлайн
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД от Фернанду Сантуша в Азербайджане
12 Июня 14:31
Азербайджанский футбол

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД от Фернанду Сантуша в Азербайджане

Новый главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш вошел в историю нашей сборной
ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов
11 Июня 01:33
Мировой футбол

ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов

Матч открытия чемпионата Европы пройдет в Мюнхене, а финал - в Берлине