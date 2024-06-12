Наши борцы, которые примут участие в Играх BRİCS

Сегодня в Казани (Россия) стартовали игры BRİCS.

Как сообщает İdman.biz, в программу Игр, которые продлятся до 23 июня, включена борьба.

С 17 по 20 июня во Дворце спорта «Барс» пройдут соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе.

Борцы вольного стиля выступят 17-18 июня. Под руководством тренеров Назима Алиджанова и Ашрафак Алиева будут бороться Махир Мамедзаде (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Мурад Хагвердиев (65 кг), Магомед-Башир Ханиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Орхан Абасов (79 кг), Сабухи Амирасланов (86 кг), Шамиль Зубаиров (92 кг), Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг) и Айхан Марданов (125 кг).

Ясемен Меджидли (50 кг), Эльнура Мамедова (53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг) и Марзия Садыгова (72 кг) 18-19 июня проверят свои силы в соревнованиях по женской борьбе под руководством тренера Солмаз Адиловой.

Борцы греко-римского стиля будут соревноваться 19-20 июня. Фарид Садыхлы (55 кг), Ведат Гасымлы (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Таваккюль Газиев (67 кг), Урфан Гасанлы (72 кг), Кянан Абдуллазаде (77 кг) Тунджай Везирзаде (82 кг), Магомед Ахмадиев (87 кг), Ариф Нифтуллаев (97 кг) и Сархан Мамедов (130 кг) выступят под руководством Эльвина Мурсалиева и Зохраба Аббасова.

Справедливость на Играх BRİCS будет защищать судья международного класса II класса Али Бабаев.

İdman.biz