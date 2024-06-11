Гасан Алиев: "Для них результат на этом соревновании не считается большим титулом"

«Три золотые медали были ожидаемым результатом».

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Гасан Алиев.

Он оценил выступление сборной, участвовавшей в турнире рейтинговой серии, проходившем в столице Венгрии Будапеште. По словам Алиева, на это соревнование они поехали с самым хорошим составом:

«Целью турнира было по результатам узнать текущее состояние наших важных спортсменов. То есть такие соревнования важны, чтобы видеть недостатки наших борцов и осознавать их ошибки. Не думаю, что эта победа вызовет самоуспокоенность у наших борцов. Потому что они чемпионы Европы и мира. Для них результат на этом соревновании не считается большим титулом».

По его словам, команда уже сосредоточена на летних Олимпийских играх в Париже-2024:

«Как только мы вернемся в Баку из Венгрии, отправимся в Гянджу на сборы. Кроме того, мы проведем ряд подготовительных тренировок за пределами страны».

Отметим, что наши борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (72 кг) и Эльдениз Азизли (55 кг) завоевали золотые медали на соревновании.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz