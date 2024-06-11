11 Июня 2024
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Состояние наших травмированных борцов

Борьба
Новости
11 Июня 2024 17:21
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Состояние наших травмированных борцов

Уточнено состояние травмированных борцов сборной Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что некоторые из них начнут процесс восстановления.

В сборной по вольной борьбе травмирован только Алиаббас Рзазаде. Наш борец, которого завтра будут обследовать, получил травму на рейтинговом турнире, проходившем на прошлой неделе в Венгрии. Процесс восстановления травмы левого плеча нашего спортсмена, завоевавшего лицензию на Париж-2024 в весовой категории до 57 кг, займет 10-15 дней. Ожидается, что Алиаббас будет участвовать в индивидуальных упражнениях параллельно с лечением.

Состояние Санана Сулейманова и Ульву Ганизаде, которые не смогли завершить турнир в Будапеште из-за травм, также нормальное. Сулейманов, испытывающий боли из-за хронической травмы шеи, вернется на родину и присоединится к команде в Гёйгеле после прохождения краткосрочного обследования в Германии. Помимо Ульву, в подготовительном процессе, который пройдет в Западном регионе с 14 по 26 июня, также примут участие Нихат Мамедли, Рафик Гусейнов и Сабах Шариати, которые не смогли принять участие в рейтинговом турнире из-за определенных травм.

İdman.biz

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