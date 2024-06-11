Гариб Алиев: "Это окажет положительное влияние на развитие азербайджанской борьбы"

«Это было очень хорошее соревнование».

Об этом İdman.biz заявил председатель судейской коллегии Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Гариб Алиев.

Он прокомментировал республиканский чемпионат школьников по вольной и греко-римской борьбе, впервые проводимый при совместной организации ФБА и Министерства науки и образования. По словам Алиева, подобные соревнования важны с точки зрения повышения интереса молодого поколения к борьбе:

«Я верю, что в результате этого чемпионата большое количество подростков начнут заниматься борьбой и он окажет положительное влияние на развитие азербайджанской борьбы. Школы также были заинтересованы в участии своих учеников в соревновании. Некоторые учебные заведения на отправляли на первенство своих преподавателей спорта. Это увеличивает конкуренцию в борьбе».

Председатель сообщил, что поскольку турнир проводился впервые, школьников из некоторых регионов было мало:

«Но в финале цифры скорректировались. Особенно хорошие результаты показал Восточный Зангезурский регион. Глава региона напрямую поддержал команду. Я бы порекомендовал всем следовать этому шагу. Потому что чем лучше поддержка и организация, тем больше будет развиваться это соревнование».

По его словам, по итогам зональных соревнований, охватывающих 14 регионов, в конце апреля - начале мая сильнейшие проверили свои силы на чемпионате:

«Всего в зональных соревнованиях отбора в финальный этап борцов до 15 лет принял участие 1501 (835 - в вольной борьбе, 666 - в греко-римской) спортсменов. 4-7 июня в Спортивно-оздоровительном клубе Минздрава прошел решающий этап чемпионата. В заключительном этапе соревновались 459 (239 - в вольной борьбе, 220 - в греко-римской) борцов, среди них определился сильнейший».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz