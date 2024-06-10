«На этом соревновании у меня было два главных соперника».

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Эльдениз Азизли (55 кг).

Он прокомментировал своё чемпионство на рейтинговом турнире, проходившем в столице Венгрии Будапеште. Азизли рассказал, что неоднократно встречался с грузинскими и иранскими борцами:

«Мои встречи с ними обоими были сложными. Поэтому борьба с ними после длительного перерыва стала для меня испытанием. Потому что это был показатель того, в какой форме я буду на чемпионате мира. Моя первая встреча была трудной. Я не участвовал в соревнованиях несколько месяцев, конечно, это сказалось, когда я боролся».

Трехкратный чемпион мира рассказал, что всегда ездит на соревнования только ради чемпионства:

«Серебро и бронзу считаю неудачей. Вот почему я хочу выигрывать золото на турнирах, в которых участвую. Чемпионат мира пройдет в октябре. Моя главная цель здесь - победить. Успех, достигнутый на таких соревнованиях, дает дополнительную мотивацию каждому спортсмену».

Отметим, что в первом раунде в Будапеште Азизли с полным преимуществом (8:0) победил иранца Пуя Дад Марзу со счетом 6:1, а во втором поединке - грузина Нугзари Цурцумяна. В решающем поединке он победил Марата Гарибова (Бразилия) со счетом 9:0.

Банучичек Гусейнли

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