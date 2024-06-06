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Рейтинговый турнир: Магомедов завоевал серебро, Алиев - бронзу

Борьба
Новости
6 Июня 2024 21:36
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Рейтинговый турнир: Магомедов завоевал серебро, Алиев - бронзу

Сегодня в Будапеште, столице Венгрии, стартовал рейтинговый турнир по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований в борьбу вступили 3 борца вольного стиля Азербайджана.

Алиаббас Рзазаде (57 кг) победил представителя Узбекистана Гуламжона Абдуллаева в 1/4 финала («туше»). Однако в полуфинале решающими оказались загадочные решения судей и травма. Во встрече с Рейем Хигучи из Японии последовательные финты нашего земляка были оценены всего в 8 очков. В продолжении матча поединка плеча Алиаббаса не позволила сопернику сопротивляться - 8:18. Рзазаде не участвовал в бою за бронзу из-за травмы.

Гаджи Алиев (65 кг) в первом круге группы А победил японца Котаро Киёку со счетом 5:2. Поскольку Умиджон Джалалов из Узбекистана не вышел на ковер, во 2-м раунде нашему соотечественнику была присуждена техническая победа. Алиев проиграл последнему чемпиону мира Исмаилу Мусукаеву (Венгрия) в 3-м круге- 3:9. В полуфинале Гаджи проиграл иранцу Аббасу Ибрагимзаде со счетом 0:6. В поединке за бронзу наш борец предстоит победил мексиканца Остина Гомеса со счетом 12:3.

Магомедхан Магомедов (97 кг) в 1/4 финала с полным преимуществом победил словака Батырбека Цакулова - 12:2. В полуфинале наш представитель оказался сильнее казахстанца Ризабека Айтмухана - 15:7. Магомедхан не вышел на финальный поединок с Алишером Ергали.

Отметим, что от нашей команды в турнире принимают участие 14 борцов.

İdman.biz

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