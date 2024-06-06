«Чувствую себя хорошо».

Об этом İdman.biz заявил греко-римский борец сборной Азербайджана Эльданиз Азизли (55кг).

После длительного перерыва он поделился мыслями по поводу турнира рейтинговой серии, который пройдет в столице Венгрии Будапеште. Титулованный борец заявил, что у него нет серьезных травм:

«В борьбе 2-3 месяца перерыва считается большим сроком. У меня со здоровьем все хорошо, серьезных травм нет. Этот турнир важен для меня перед чемпионатом мира, который нас ждет в октябре. Поэтому вместе с тренерами мы пришли к такому решению. Я не в той форме, которой хотелось бы, но на 70-80 процентов собрал свою прежнюю форму. Думаю для рейтингового турнира этого достаточно. Но к чемпионату мира я восстановлю свою полную форму. Мы должны быть в полной форме на каждом соревновании. Ситуация в целом нормальная. Мы старались изо всех сил. Я надеюсь, что все будет хорошо».

Отметим, что турнир, стартовавший сегодня, продлится 4 дня.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz