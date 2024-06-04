Гурбан Гурбанов: "Я не проживаю свою молодость" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью борца греко-римского стиля сборной Азербайджана, чемпиона мира и Европы Гурбана Гурбанова (82 кг) сайту İdman.biz.

- Вы знакомы с главным тренером «Карабаха» Гурбаном Гурбановым?

- Нет. На самом деле, я не проявлял инициативы в этом вопросе. Если мы встретимся случайно, другое дело. Но что я могу ему сказать? Меня тоже зовут Гурбан? Гурбан Гурбанов - образец для подражания. Ему принадлежит особое место в нашем футболе. Кстати, не только наши имя и фамилия, но и имена наших отцов совпадают: Гурбанов Гурбан Осман оглы.

- Вы хладнокровны, как и ваш тезка. Особенно когда выигрываете.

- Да, я не очень эмоциональный спортсмен. Я стараюсь не поддаваться эмоциям, когда выигрываю или проигрываю.

- В прошлом месяце вы защитили свой титул чемпиона Европы, хотя и были в другой весовой категории. Как вы себя вознаградили?

- Большое спасибо. Можно сказать, я не смог отдохнуть. Но сейчас я не тренируюсь так интенсивно. Нет каких-то конкретных соревнований, к которым я готовлюсь. Все зависит от решения тренеров. У меня есть несколько травм, и сейчас я сосредоточен на лечении.

- Травма серьезная?

- Нет, не очень серьезная.

- Вы только что изменили свой вес. Был ли для вас этот этап трудным?

- Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть к этому весу. Думаю, я мог бы бороться и в меньшем весе - 72 или 77 кг. Мы приняли это решение по совету моего тренера. В любом случае, поскольку я только начал заниматься борьбой, то часто меняю свой вес. Это означает, что у меня нет больших проблем при изменении веса.

- Новый вес означает и новых соперников. Кого вы видите своими конкурентами?

- Поскольку я только что достиг этого веса, сейчас для меня все соперники. Поскольку я еще не проявил себя в новом весе, не могу сказать, кто именно.

- Чемпионат Европы не был тому доказательством?

- Я так не думаю.

- Говорят, что вы хорошо образованы. Это правда?

- Было бы ложью, если бы я сказал, что постоянно читаю книги. Но стараюсь читать, когда есть время. Люблю слушать исторические и философские дебаты. Я считаю, что человек должен иметь знания о мире, в котором он живет.

- В жизни спортсмена много запретов. Насколько вы придерживаетесь этих принципов?

- Я проживаю свою молодость не так, как хочет мое сердце. Профессия, которую мы выбрали, такова, что приходится придерживаться определенных принципов. Следует уделять внимание еде, сну и дисциплине. Думаю, то, что я перечислил, будет полезно не только спортсменам, но и другим людям.

- Вы прожили свое детство в свое удовольствие? Вообще, как вы пришли в спорт?

- Мое детство прошло в селе Мурадхан Кюрдамирского района. Учитель Шариф, тренер борцовского зала нашего села, был моим родственником. Дома сказали, что открыли зал и посоветовали сходить. Мне купили спортивную одежду, и я начал заниматься борьбой. Честно говоря, я тогда еще не знал, что останусь в спорте. Потому что один раз ходил, другой раз пропускал. Потом мой тренер стал более требовательным, когда не ходил на тренировку, звонил на домашний телефон и сам приходил за мной. Откуда я мог знать, что доберусь до такого уровня? Я тогда в деревне голубей держал (улыбается). Потом отправили в Баку учиться в лицее. Правда, поначалу меня радовало, что я попал в Баку, но я не знал, что это будет так сложно. Я был очень молод в то время.

Что касается конкретного ответа на ваш вопрос... Я не был студентом, как мои ровесники. Из-за нашей деятельности мы не прожили свое детство в полной мере. Как будто ты бежишь, и кто-то бежит за тобой. Приходится постоянно бежать, чтобы не догнали. Как можно комфортно жить в таких условиях? Если моргнешь один раз, то увидишь, что кто-то уже прошел тебя. Приведу пример: на чемпионат мира едут всего десять человек из Азербайджана. Если ты хочешь быть там, тебе придется отказаться от многого. Я не думаю, что эти страдания можно терпеть ради славы. Помимо финансового аспекта, спорт - это еще и борьба. Через некоторое время ты понимаешь, что уже находишься в центре битвы и не хочешь проигрывать. Ты не можешь заставить себя оставить это незавершенным. Когда я только приехал, то иногда плакал, потому что тосковал по дому. С другой стороны, мне не хотелось уезжать. А куда бы я поехал?

- Я думаю, что именно успехи, достигнутые вами в ранние годы, не дали вам уйти.

- Да, я стал чемпионом мира среди юниоров. Я был призером в Европе и мире. У меня были хорошие результаты. Однако человеку может надоесть даже любимая работа. Главное, что поддерживало меня в то время - это желание бороться. Посмотрите на некоторых спортсменов старшего возраста, и вы яснее поймете, что я имею в виду. Есть спортсмены, которые обеспечили всё материально, но сдаваться и уходить из борьбы всё равно не хотят.

- Вы конкурентоспособный спортсмен?

- Да. Спортсмены, с которыми я вырос - Хасрат Джафаров, Нихат Мамедли, Рашад Мамедов... мы все боролись в одну эпоху, в одном зале. Между нами была довольно серьезная конкуренция.

- Как насчет дружбы?

- У меня хорошие отношения с каждым из них. Нихат сейчас ждет меня внизу.

- Гурбан, в семье есть еще спортсмены?

- В нашей семье кроме меня никто не занимается спортом. Но я всегда чувствовал их поддержку. Мой отец скончался. Когда я проигрывал, мои отец и мать говорили, что соперник тоже чей-то ребенок и что не всегда же мне побеждать.

- Отец успел увидеть ваши успехи?

- Да, он видел. Думаю, он ушел со спокойным сердцем.

- Хотели бы вы принять участие в летних Олимпийских играх Париж-2024, которые пройдут в этом году?

- Конечно. Но мне бы не хотелось оказаться перед спортсменами, завоевавшими лицензию в этом весе. Потому что они сделали достаточно много, чтобы добиться этого. Поскольку я на тот момент находился на военной службе, то не мог участвовать в соревнованиях.

- Если бы вы были в команде, смогли бы получить лицензию?

- На самом деле, я не знаю ответа на этот вопрос. Потому что только что изменил свой вес. Я также вижу их труд. Когда Санан Сулейманов входит в зал, словно видишь мумию. Все его тело забинтовано, он занимается с травмами. Рафику сорок лет. Скоро его ребенок тоже будет бороться. Как я могу быть перед ними в таком положении? Если бы нам пришлось вернуться в самое начало, другое дело. Конечно, я бы сделал все возможное, чтобы поехать. Кто бы этого не хотел? Думаю, вы и сами тоже хотели бы поехать на Олимпиаду.

Айтадж Сахяд

İdman.biz