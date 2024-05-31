Асиф Ширалиев: "Мы показали, насколько высока школа судейства"

«Это была моя цель».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский рефери по борьбе Асиф Ширалиев.

Судья категории I-S высказал мнение о своем назначении на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. По словам Ширалиева, после летних Олимпийских игр Токио-2020 его следующей целью являются эти соревнования:

«Я оправдал доверие Всемирной федерации борьбы в Японии. Я получил высокие оценки. После многих лет упорной работы моя уверенность выросла еще больше. У меня уже есть олимпийский опыт. Я осознавал свою ответственность за дальнейшее расширение своих знаний и много работал над тем, чтобы поднять свой профессионализм на высоту. Рад, что во второй раз получил назначение. Я очень рад, что мое имя среди избранных. Верил, что получу это назначение. Выполнил все требования к Летним Олимпийским играм Париж-2024. Чтобы попасть на Олимпиаду, я работал профессионально, не допуская ошибок. Практически я уже почувствовал, какова ситуация. Семинары мы проводили за 1-2 часа до соревнований. Какие бы судьи ни допустили ошибку, им об этом говорили или наказывали за грубую ошибку».

Он сообщил, что на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, который проходил в Стамбуле 9-12 мая, к нему не было нареканий:

«Я чувствовал, что близок к Олимпиаде. Этим назначением мы еще раз показали, насколько высока школа судейства, как и в борьбе. Я всегда буду стараться защитить это. Передам это молодому поколению и поддержу их рост. Думаю, это назначение повлияет и на других наших судей. На Олимпиаде в Париже я представляю уже не только себя, но и нашу страну. Поэтому я должен принимать справедливые решения на высоком уровне».

Отметим, что Летние Олимпийские игры Париж-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz