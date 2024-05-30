14 азербайджанских борцов отправятся в Будапешт

Определились участники рейтингового турнира по борьбе, который пройдет в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут 6-9 июня, примет участие и сборная Азербайджана.

На ковер в Будапеште выйдут 14 борцов нашей команды.

В турнире примут участие борцы вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Георгий Мешвильдишвили (125 кг).

В греко-римской борьбе на ковер выйдут Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров, Ульву Ганизаде (оба 72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафиг Гусейнов (87 кг) , Бека Канделаки, Сабах Шариати (оба 130 кг).

Отметим, что в соревнованиях примут участие 313 борцов.

İdman.biz