Асиф Ширалиев будет судьей в Париже-2024

Азербайджанское судейство добилось очередного успеха в борьбе.

İdman.biz сообщает, что наша страна в очередной раз будет представлена на Олимпиаде судьями.

Судья категории I-S Асиф Ширалиев во второй раз будет защищать справедливость на Олимпийских играх. 43-летний судья, дебютировавший в Токио-2020, на этот раз будет судить поединки в Париже-2024. Всемирный союз борьбы (UWW) оценил его судейство на прошедших соревнованиях и доверился нашему соотечественнику в ответственном соревновании.

Отметим, что всего на предстоящей Олимпиаде будут работать 39 судей.

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