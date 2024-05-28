28 Мая 2024
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Богатый на рекорды чемпионат Европы

Борьба
Новости
28 Мая 2024 13:30
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Богатый на рекорды чемпионат Европы

Наша страна неоднократно принимала престижные соревнования по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в нашей столице успешно прошли чемпионат Европы (2002, 2010 г.), чемпионат мира (2007 г.), Кубок мира (2004, 2012, 2022 гг.), юношеский чемпионат мира U17 (2012 г.) и другие международные турниры по борьбе.

За последние два месяца сильнейшие борцы континента дважды приезжали в Баку. 5-7 апреля на Национальной арене гимнастики прошел Европейский олимпийский квалификационный турнир, а 20-26 мая в Бакинском Дворце спорта прошел юношеский чемпионат Европы U23.

Последним соревнованием стал 3-й континентальный чемпионат в текущем году. В феврале прошел чемпионат Европы среди взрослых. В мае аналогичные соревнования прошли последовательно в возрастных группах U-15 и U-23. Радует, что в двух последних соревнованиях в командном зачете мы завоевали 4 чемпионства. На юношеском чемпионате Европы U15, организованном в Лутраки (Греция), наша сборная заняла 1 место в командном зачете по вольной и греко-римской борьбе. Впервые в истории азербайджанской борьбы сразу две наши сборные одновременно стали чемпионами Европы в этой возрастной группе.

Следующие достижения были установлены в родных стенах. Как и в Лутраки, в Баку мы выиграли командное первенство в обеих категориях. Впервые на юношеском чемпионате Европы U23 лет мы выиграли 2 командных первенства в одном соревновании. Здесь надо отметить исторический успех нашей женской сборной, которая впервые вошла в тройку в этой возрастной группе в составе всего 6 человек. Примечателен и тот факт, что наша сборная по греко-римской борьбе внезапно обновила свои 4 рекорда, включая занимаемое место, набранные очки, количество медалей и норматив.

Таким образом, на глазах местной публики наши борцы завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. С 16 завоеванными медалями повторен рекорд двухлетней давности. Для сравнения отметим, что российские и беларусские борцы не участвовали в аналогичных соревнованиях, проходивших в болгарском Пловдиве в 2022 году.

Поскольку командные результаты нейтральных спортсменов не учитывались, Азербайджан занял первое место по завоеванным медалям в 3-х видах борьбы. Украина стала второй (4 золота, 4 серебра, 3 бронзы), а Грузия (2 золота, 2 серебра, 6 бронз) - третьей. По количеству медалей наша страна разделила первое место с Турцией.

Отметим, что на чемпионате Европы U23 золото завоевали Зия Бабашов (63 кг), Хасай Гасанлы (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Жаля Алиева (57 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг), серебро - Нихад Гулузаде (60 кг), Эльнура Мамедова (53 кг), Кянан Гейбатов (70 кг) и Али Цокаев (79 кг), бронзу - Рашад Мамедов (55 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Лачин Велиев (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг), Рузанна Мамедова (59 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг).

İdman.biz

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