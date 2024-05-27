Хетаг Газюмов: "Будем молиться Богу, чтобы ниспослал нам удачу" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетага Газюмова.

- На проходившем в Баку чемпионате Европы U23 наша сборная по вольной борьбе завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали и заняла 1-е место в общекомандном зачете. Вы полностью удовлетворены выступлением нашей сборной?

- Выступление считаю успешным, учитывая конкуренцию которая была на чемпионате Европы, где наш основной соперник - сборная России выставила состав, состоящий на 50% из основной взрослой команды. К тому же в командном зачете сборная Азербайджана стала победителем, с чем поздравляю всех болельщиков борьбы. Надеюсь этот успех придаст нашей молодежи уверенности и в дальнейшем они смогут проявить себя на более высоком уровне. Если говорить конкретно о медалях, то конечно же мы рассчитывали на 2-3 золотые медали, также не досчитались медалей более низкой пробы.

- Кто из борцов не оправдал доверия?

- Рассчитывали на Нуреддина Новрузова, Кянана Гейбатова, Али Цокаева и Арсения Джиоева, которые обязаны были бороться в финале.

Также ждали медаль от Мусы Агаева. Другие участники пока что неопытные, выступают обычно в возрастной категории U-20, и это должно послужить им хорошей школой.

- Как проходит подготовка нашей основной сборной к Летним Олимпийским играм Париж-2024?

- О полной готовности к Олимпийским играм пока рано, так как нам необходимо пройти 1-2 международных старта и 3 непосредственных сбора перед Парижем. Планомерно готовимся к главному старту четырехлетия.

- В каких турнирах предполагается участие наших борцов перед Олимпиадой?

- Находимся на тренировочном сборе в Баку, в дальнейшем планируем выступить на рейтинговом турнире в Венгрии 6-8 июня, а также планируем выставить некоторых ребят на международный турнир в Польше

- Наши основные надежды на медали на Олимпийских играх были связаны со сборной по вольной борьбе. Чего нам ожидать от команды в Париже?

- Я не любитель давать прогнозы, тем более за два с половиной месяца. Могу заявить смело, что то, что зависит от тренерского штаба, будет сделано на самом профессиональном уровне, постараемся подвести ребят к олимпийским играм в оптимальной форме. А там уже посмотрим. Будем молиться Богу, чтобы ниспослал нам удачу.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz