27 Мая 2024
RU

Азербайджанские борцы завоевали 7 медалей

Борьба
Новости
27 Мая 2024 15:15
33
Азербайджанские борцы завоевали 7 медалей

В грузинском городе Гори прошел турнир по вольной борьбе «Кубок Схирели».

Как сообщает İdman.biz, в турнире возрастной группы U-20 приняли участие команды Грузии, Азербайджана, США, Казахстана и Ирана.

Под руководством тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова нашу страну на традиционных соревнованиях представляли 7 борцов. Все представители нашей сборной завоевали медали.

Васиф Багиров (57 кг), Муса Вердиев (65 кг) и Рамик Гейбатов (70 кг) победили всех своих соперников и стали чемпионами. Джамал Аббасов (61 кг) занял второе место, Ахмед Ахмедли (74 кг), Эмин Годжаев (79 кг) и Садиг Мустафазаде (86 кг) стали третьими.

Таким образом, наша команда завершила турнир с 3 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Отметим, что на «Кубке Схирели» поединки судили международные судьи Хазар Аллахвердиев и Эльдар Байрамов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хетаг Газюмов: "Будем молиться Богу, чтобы ниспослал нам удачу" - ИНТЕРВЬЮ
19:55
Борьба

Хетаг Газюмов: "Будем молиться Богу, чтобы ниспослал нам удачу" - ИНТЕРВЬЮ

"То, что зависит от тренерского штаба, будет сделано на самом профессиональном уровне"
Чемпион Европы: "Следующая цель - Олимпиада в Лос-Анджелесе"
26 Мая 21:18
Борьба

Чемпион Европы: "Следующая цель - Олимпиада в Лос-Анджелесе"

"В сборной существует острая конкуренция"
Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы
26 Мая 21:07
Борьба

Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Завершился организованный в нашей стране юношеский чемпионат Европы по борьбе U23

Чемпионат Европы: Гаджиев стал чемпионом, Новрузов и Джиоев завоевали бронзу - ФОТО
26 Мая 19:01
Борьба

Чемпионат Европы: Гаджиев стал чемпионом, Новрузов и Джиоев завоевали бронзу - ФОТО

Сегодня в Баку завершится юношеский чемпионат Европы по борьбе U23
Кянан и Али завоевали серебряные медали чемпионата Европы
25 Мая 19:59
Борьба

Кянан и Али завоевали серебряные медали чемпионата Европы

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Чемпионат Европы: Гаджиев в финале, два шанса на бронзу
25 Мая 17:28
Борьба

Чемпионат Европы: Гаджиев в финале, два шанса на бронзу

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23

Самое читаемое

Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ
25 Мая 21:20
Азербайджанский футбол

Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ

Определились клубы, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2024/2025
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
25 Мая 14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира
Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО
24 Мая 21:38
Гимнастика

Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике
30-е чемпионство нашей сборной
25 Мая 14:59
Борьба

30-е чемпионство нашей сборной

Жаля победила всех своих соперниц в категории до 57 кг