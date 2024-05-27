Азербайджанские борцы завоевали 7 медалей

В грузинском городе Гори прошел турнир по вольной борьбе «Кубок Схирели».

Как сообщает İdman.biz, в турнире возрастной группы U-20 приняли участие команды Грузии, Азербайджана, США, Казахстана и Ирана.

Под руководством тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова нашу страну на традиционных соревнованиях представляли 7 борцов. Все представители нашей сборной завоевали медали.

Васиф Багиров (57 кг), Муса Вердиев (65 кг) и Рамик Гейбатов (70 кг) победили всех своих соперников и стали чемпионами. Джамал Аббасов (61 кг) занял второе место, Ахмед Ахмедли (74 кг), Эмин Годжаев (79 кг) и Садиг Мустафазаде (86 кг) стали третьими.

Таким образом, наша команда завершила турнир с 3 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Отметим, что на «Кубке Схирели» поединки судили международные судьи Хазар Аллахвердиев и Эльдар Байрамов.

İdman.biz