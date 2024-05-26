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Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Борьба
Новости
26 Мая 2024 21:07
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Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Завершился организованный в нашей стране юношеский чемпионат Европы по борьбе U23.

İdman.biz сообщает, что наша сборная по вольной борьбе заняла 1-е место в общекомандном зачёте.

Наша команда завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали и стала чемпионом Европы, набрав 137 очков. Второе место заняла Турция (119), третье - Молдова (96).

Джабраил Гаджиев завоевал золото, Кянан Гейбатов (70 кг) и Али Цокаев (79 кг) - серебро, Нуреддин Новрузов (61 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) - бронзовые медали.

Отметим, что наша сборная по греко-римской борьбе стала абсолютным чемпионом Европы.

İdman.biz

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