Пять наших борцов стартуют на чемпионате Европы

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.
Как сообщает İdman.biz, сегодня борцы вольного стиля выступят еще в 5 весовых категориях.
Станут известны участники медальных поединков в весах 61 кг, 74 кг, 86 кг, 92 кг и 125 кг. На ковер также выйдут 5 борцов сборной Азербайджана.
Вольная борьба
61 кг
Нуреддин Новрузов начнет борьбу в 1/4 финала. Его первым соперником станет Дарио Дитрих (Германия).
74 кг
Джабраил Гаджиев выйдет на ковер в 1/8 финала. Он встретится с Иваном Стояновым (Болгария).
86 кг
Арсений Чоев проведет свой первый поединок в 1/8 финала. Он встретится с Дамианом Корбусом (Польша).
92 кг
Анар Джафарли будет бороться за место в 1/4 финала. Он будет боротся с Кристианом Аньялом (Венгрия).
125 кг
Юсиф Дурсунов начнет соревнования с 1/4 финала. Ему предстоит встретиться с Миланом Корсогом (Венгрия).
Отметим, что континентальный чемпионат завершится завтра.
İdman.biz