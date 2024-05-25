25 Мая 2024
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Пять наших борцов стартуют на чемпионате Европы

Борьба
Новости
25 Мая 2024 09:35
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Пять наших борцов стартуют на чемпионате Европы

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

Как сообщает İdman.biz, сегодня борцы вольного стиля выступят еще в 5 весовых категориях.

Станут известны участники медальных поединков в весах 61 кг, 74 кг, 86 кг, 92 кг и 125 кг. На ковер также выйдут 5 борцов сборной Азербайджана.

Вольная борьба

61 кг

Нуреддин Новрузов начнет борьбу в 1/4 финала. Его первым соперником станет Дарио Дитрих (Германия).

74 кг

Джабраил Гаджиев выйдет на ковер в 1/8 финала. Он встретится с Иваном Стояновым (Болгария).

86 кг

Арсений Чоев проведет свой первый поединок в 1/8 финала. Он встретится с Дамианом Корбусом (Польша).

92 кг

Анар Джафарли будет бороться за место в 1/4 финала. Он будет боротся с Кристианом Аньялом (Венгрия).

125 кг

Юсиф Дурсунов начнет соревнования с 1/4 финала. Ему предстоит встретиться с Миланом Корсогом (Венгрия).

Отметим, что континентальный чемпионат завершится завтра.

İdman.biz

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