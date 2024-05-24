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Историческое достижение

Борьба
Новости
24 Мая 2024 21:42
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Историческое достижение

Завершились соревнования по женской борьбе на чемпионате Европы U23 в Баку.

İdman.biz сообщает, что наша сборная добилась самого высокого результата в своей истории, успешно выступив на континентальном первенстве.

Наша команда завершила чемпионат с 1 комплектом медалей (1 золото, 1 серебро, 1 бронза). Набрав 76 очков, Азербайджан впервые в командном зачете занял 3-е место на чемпионате Европы U23. Украина (168) заняла первое место, а Турция (118) - второе.

Отметим, что в нашей сборной по борьбе Жаля Алиева (57 кг) завоевала золото, Эльнура Мамедова (53 кг) и Рузанна Мамедова (59 кг) - бронзовые медали.

İdman.biz

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