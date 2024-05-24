Шансы наших борцов на 2 золота и одну бронзу

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

Как сообщает İdman.biz, в пятый день соревнований завершится борьба среди женщин.

Сегодня пройдут поединки за медали в весах 53 кг, 57 кг, 62 кг, 65 кг и 72 кг. На ковер выйдут 3 борца сборной Азербайджана. Двое из них поборются за золото, один - за бронзу.

Женская борьба

53 кг

В финале на ковер выйдет Эльнура Мамедова, одержавшая две победы подряд. В поединке за чемпионство она встретится с украинкой Лилией Маланчук.

57 кг

Жаля Алиева также постарается стать лучшей в Европе, одержав третью победу подряд. В решающем бое ей предстоит встретиться с Эльвирой Камалоглу (Турция).

72 кг

Марзия Садыгова будет бороться за бронзу. Соперником нашего борца станет Букреназ Серт (Турция).

Отметим, что азербайджанские спортсменки в первый медальный день завоевали бронзовую медаль.

İdman.biz