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Шансы наших борцов на 2 золота и одну бронзу

Борьба
Новости
24 Мая 2024 09:51
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Шансы наших борцов на 2 золота и одну бронзу

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

Как сообщает İdman.biz, в пятый день соревнований завершится борьба среди женщин.

Сегодня пройдут поединки за медали в весах 53 кг, 57 кг, 62 кг, 65 кг и 72 кг. На ковер выйдут 3 борца сборной Азербайджана. Двое из них поборются за золото, один - за бронзу.

Женская борьба
53 кг
В финале на ковер выйдет Эльнура Мамедова, одержавшая две победы подряд. В поединке за чемпионство она встретится с украинкой Лилией Маланчук.

57 кг
Жаля Алиева также постарается стать лучшей в Европе, одержав третью победу подряд. В решающем бое ей предстоит встретиться с Эльвирой Камалоглу (Турция).

72 кг
Марзия Садыгова будет бороться за бронзу. Соперником нашего борца станет Букреназ Серт (Турция).

Отметим, что азербайджанские спортсменки в первый медальный день завоевали бронзовую медаль.

İdman.biz

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