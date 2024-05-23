Мария Стадник: "Вместо того, чтобы бежать за деньгами или чем-то еще…"

«Прежде всего, нужно любить то, что делаешь».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказала азербайджанский борец Мария Стадник.

Об этом четырехкратный победитель Олимпийских игр, выступающая в весовой категории до 50 кг, заявила в интервью пресс-службе Всемирного союза борьбы. Стадник, завоевавшая лицензию на свою V Олимпиаду, рассказала о том, как добилась успеха несколько раз подряд:

«Когда ты любишь свою работу и искренне ей отдаешься, то всегда будет результат. Не ради славы, денег или чего-то еще, просто необходимо наслаждаться борьбой. Проделанный тобой путь, сборы, поездки, - во всем этом есть удовольствие от спортивной жизни. Процесс подготовки, большое количество друзей, разные страны, общение - если вы получаете от этого удовольствие, то будут результаты».

Отметим, что на Олимпийских играх Мария завоевала две серебряные и две бронзовые медали.

İdman.biz