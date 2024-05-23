Чемпионат Европы: Мамедова и Алиева в полуфинале

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
İdman.biz сообщает, что в пятый день соревнований в женской борьбе начнутся поединки в еще 5 весовых категориях.
На ковер выйдут спортсменки, выступающие в весах 53 кг, 57 кг, 62 кг, 65 кг и 72 кг. В соревнованиях примут участие 4 борца сборной Азербайджана.
Женская борьба
53 кг
Эльнура Мамедова провела свой первый поединок в 1/4 финала. Наша представительница встретилась с Викторией Волк (AIN), одержала победу со счетом 6:1 и вышла в полуфинал. На этом этапе она бросит вызов Лауре Станелите (Литва).
57 кг
Жаля Алиева также начнет соревнования с 1/4 финала. Наша представительница, победившая Несрин Сулейманову (Болгария), вышла в полуфинал.
65 кг
Нигяр Мирзазаде проиграла Маше Перович (Сербия) в 1/8 финала со счетом 1:6.
72 кг
Марзия Садыгова начнет борьбу с 1/8 финала. Ее первой соперницей станет Элени Крисикаки (Греция).
Отметим, что сегодня в женской борьбе определятся призеры еще в 5 весовых категориях.
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