23 Мая 2024
RU

Чемпионат Европы: Мамедова и Алиева в полуфинале

Борьба
Новости
23 Мая 2024 12:16
105
Чемпионат Европы: Мамедова и Алиева в полуфинале

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23

İdman.biz сообщает, что в пятый день соревнований в женской борьбе начнутся поединки в еще 5 весовых категориях.

На ковер выйдут спортсменки, выступающие в весах 53 кг, 57 кг, 62 кг, 65 кг и 72 кг. В соревнованиях примут участие 4 борца сборной Азербайджана.

Женская борьба

53 кг

Эльнура Мамедова провела свой первый поединок в 1/4 финала. Наша представительница встретилась с Викторией Волк (AIN), одержала победу со счетом 6:1 и вышла в полуфинал. На этом этапе она бросит вызов Лауре Станелите (Литва).

57 кг

Жаля Алиева также начнет соревнования с 1/4 финала. Наша представительница, победившая Несрин Сулейманову (Болгария), вышла в полуфинал.

65 кг

Нигяр Мирзазаде проиграла Маше Перович (Сербия) в 1/8 финала со счетом 1:6.

72 кг

Марзия Садыгова начнет борьбу с 1/8 финала. Ее первой соперницей станет Элени Крисикаки (Греция).

Отметим, что сегодня в женской борьбе определятся призеры еще в 5 весовых категориях.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хасай Гасанлы: "Мы с ним договорились, что в финале победитель поднимет руку проигравшего" - ВИДЕО - ФОТО
14:06
Борьба

Хасай Гасанлы: "Мы с ним договорились, что в финале победитель поднимет руку проигравшего" - ВИДЕО - ФОТО

Он объявил о своих будущих целях
Назарова проиграла, Мамедова поборется за бронзу
10:52
Борьба

Назарова проиграла, Мамедова поборется за бронзу

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
"В финале не произошло ничего необычного"
22 Мая 21:20
Борьба

"В финале не произошло ничего необычного"

"Нужно время, чтобы адаптироваться к новому весу"
Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Нихад Гулузаде: "Я торопился"
22 Мая 20:10
Борьба

Нихад Гулузаде: "Я торопился"

"До этого я участвовал в чемпионате мира и проиграл"
Чемпионат Европы: Гурбан завоевал золото, Нихад - серебро, Руслан и Мурад - бронзу
22 Мая 20:07
Борьба

Чемпионат Европы: Гурбан завоевал золото, Нихад - серебро, Руслан и Мурад - бронзу

Сегодня завершатся соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате Европы U-23 в Баку

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Чемпионат мира доверили Баку
21 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

Чемпионат мира доверили Баку

Наша столица примет чемпионат мира по футболу в 2025 году