Чемпионат Европы: Мамедова и Алиева в полуфинале

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23

İdman.biz сообщает, что в пятый день соревнований в женской борьбе начнутся поединки в еще 5 весовых категориях.

На ковер выйдут спортсменки, выступающие в весах 53 кг, 57 кг, 62 кг, 65 кг и 72 кг. В соревнованиях примут участие 4 борца сборной Азербайджана.

Женская борьба

53 кг

Эльнура Мамедова провела свой первый поединок в 1/4 финала. Наша представительница встретилась с Викторией Волк (AIN), одержала победу со счетом 6:1 и вышла в полуфинал. На этом этапе она бросит вызов Лауре Станелите (Литва).

57 кг

Жаля Алиева также начнет соревнования с 1/4 финала. Наша представительница, победившая Несрин Сулейманову (Болгария), вышла в полуфинал.

65 кг

Нигяр Мирзазаде проиграла Маше Перович (Сербия) в 1/8 финала со счетом 1:6.

72 кг

Марзия Садыгова начнет борьбу с 1/8 финала. Ее первой соперницей станет Элени Крисикаки (Греция).

Отметим, что сегодня в женской борьбе определятся призеры еще в 5 весовых категориях.

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