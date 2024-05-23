Назарова проиграла, Мамедова поборется за бронзу

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований определятся первые призеры в женской борьбе.

Сегодня состоятся бои за медали и утешающие поединки в пяти весовых категориях - 50 кг, 55 кг, 59 кг, 68 кг и 76 кг. Два борца сборной Азербайджана продолжат борьбу за бронзовые медали.

50 кг

В утешительном поединке Шахана Назарова встретилась с Кристиной Башич (Словакия) и проиграла со счетом 0:10.

59 кг

Рузанна Мамедова боролась с Анной Михалчовой (Чехия) за путёвку на бой за бронзу. Наша спортсменка одержала победу победу со счетом 4:0 и теперь в поединке за 3-е место встретится с Аной Марией Пуйу (Румыния).

Отметим, что борьба еще в пяти весах в женской борьбе начнется сегодня.

İdman.biz