23 Мая 2024
RU

Назарова проиграла, Мамедова поборется за бронзу

Борьба
Новости
23 Мая 2024 10:52
39
Назарова проиграла, Мамедова поборется за бронзу

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований определятся первые призеры в женской борьбе.

Сегодня состоятся бои за медали и утешающие поединки в пяти весовых категориях - 50 кг, 55 кг, 59 кг, 68 кг и 76 кг. Два борца сборной Азербайджана продолжат борьбу за бронзовые медали.

50 кг

В утешительном поединке Шахана Назарова встретилась с Кристиной Башич (Словакия) и проиграла со счетом 0:10.

59 кг

Рузанна Мамедова боролась с Анной Михалчовой (Чехия) за путёвку на бой за бронзу. Наша спортсменка одержала победу победу со счетом 4:0 и теперь в поединке за 3-е место встретится с Аной Марией Пуйу (Румыния).

Отметим, что борьба еще в пяти весах в женской борьбе начнется сегодня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хасай Гасанлы: "Мы с ним договорились, что в финале победитель поднимет руку проигравшего" - ВИДЕО - ФОТО
14:06
Борьба

Хасай Гасанлы: "Мы с ним договорились, что в финале победитель поднимет руку проигравшего" - ВИДЕО - ФОТО

Он объявил о своих будущих целях
Чемпионат Европы: Мамедова и Алиева в полуфинале
12:16
Борьба

Чемпионат Европы: Мамедова и Алиева в полуфинале

В пятый день соревнований в женской борьбе начнутся поединки в еще 5 весовых категориях
"В финале не произошло ничего необычного"
22 Мая 21:20
Борьба

"В финале не произошло ничего необычного"

"Нужно время, чтобы адаптироваться к новому весу"
Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Нихад Гулузаде: "Я торопился"
22 Мая 20:10
Борьба

Нихад Гулузаде: "Я торопился"

"До этого я участвовал в чемпионате мира и проиграл"
Чемпионат Европы: Гурбан завоевал золото, Нихад - серебро, Руслан и Мурад - бронзу
22 Мая 20:07
Борьба

Чемпионат Европы: Гурбан завоевал золото, Нихад - серебро, Руслан и Мурад - бронзу

Сегодня завершатся соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате Европы U-23 в Баку

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Чемпионат мира доверили Баку
21 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

Чемпионат мира доверили Баку

Наша столица примет чемпионат мира по футболу в 2025 году