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"В финале не произошло ничего необычного"

Борьба
Новости
22 Мая 2024 21:20
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"В финале не произошло ничего необычного"

«До этого я боролся в меньшем весе».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов (82 кг).

Он оценил свое выступление на юношеском чемпионате Европы U23, проходившем в Баку. Гурбанов, завершивший соревнования с золотой медалью, рассказал, что ему было сложно адаптироваться к новому весу:

«Нужно время, чтобы адаптироваться к новому весу. Это создает трудности. Конкуренты разные и меняются. Вот почему необходимо менять. Потому что некоторые конкуренты борются в этом весе уже несколько лет. Вот почему победить этого противника становится немного сложнее. Все чувства временны. Чувство радости также временно».

Гурбан отметил, что необходимо готовиться к следующим соревнованиям:

«Думаю, пришло время арен побольше. Необходимо принять участие в турнире для взрослых и завоевать медаль. Выражаю благодарность всем тренерам, особенно моему личному тренеру Фираду Гусейнли. После этого мы подготовимся соответственно к поставленным задачам. В финале не произошло ничего необычного. Возможно, оппонент не смог совладать со своими чувствами. Но я воспринимаю это как нормальное явление. Потому что это спорт. Бессмысленно это преувеличивать и создавать ажиотаж».

Отметим, что в финале наш борец победил Ислама Алиева (AIN) со счетом 8:2.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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