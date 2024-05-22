Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на юношеском чемпионате Европы U23, проходившем в Баку.

İdman.biz сообщает, что наша сборная успешно выступила на континентальном первенстве и добилась исторического результата.

Команда, завоевавшая 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, впервые в командном зачете стала чемпионом Европы среди юношей до 23 лет, набрав 163 очка. Наша сборная опередила своего ближайшего преследователя - Грузию - на 25 баллов. Турция заняла третье место со 135 очками.

Отметим, что золото завоевали Зия Бабашов (63 кг), Хасай Гасанлы (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), серебро - Нихад Гулузаде (60 кг), Рашад Мамедов (55 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг). Лачин Велиев (87 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) завоевали бронзовые медали.

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