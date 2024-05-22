22 Мая 2024
RU

Наша сборная стала чемпионом Европы

Борьба
Новости
22 Мая 2024 21:02
59
Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на юношеском чемпионате Европы U23, проходившем в Баку.

İdman.biz сообщает, что наша сборная успешно выступила на континентальном первенстве и добилась исторического результата.

Команда, завоевавшая 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, впервые в командном зачете стала чемпионом Европы среди юношей до 23 лет, набрав 163 очка. Наша сборная опередила своего ближайшего преследователя - Грузию - на 25 баллов. Турция заняла третье место со 135 очками.

Отметим, что золото завоевали Зия Бабашов (63 кг), Хасай Гасанлы (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), серебро - Нихад Гулузаде (60 кг), Рашад Мамедов (55 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг). Лачин Велиев (87 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) завоевали бронзовые медали.

İdman.biz

Новости по теме

Нихад Гулузаде: "Я торопился"
20:10
Борьба

Нихад Гулузаде: "Я торопился"

"До этого я участвовал в чемпионате мира и проиграл"
Чемпионат Европы: Гурбан завоевал золото, Нихад - серебро, Руслан и Мурад - бронзу
20:07
Борьба

Чемпионат Европы: Гурбан завоевал золото, Нихад - серебро, Руслан и Мурад - бронзу

Сегодня завершатся соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате Европы U-23 в Баку
Чемпионат Европы: бронзовый шанс для Назаровой и Мамедовой - ФОТО
17:26
Борьба

Чемпионат Европы: бронзовый шанс для Назаровой и Мамедовой - ФОТО

В третий день соревнований началась борьба среди женщин
"Я должен был бороться в финале"
21 Мая 20:46
Борьба

"Я должен был бороться в финале"

"Я верю, что добьюсь этого"
Хасай Гасанлы: "Чувство реванша придает человеку больше сил"
21 Мая 19:36
Борьба

Хасай Гасанлы: "Чувство реванша придает человеку больше сил"

"Свою победу посвящаю новорожденному сыну моей сестры и моему лучшему другу Эльджану Мамедову"
Чемпионат Европы: наши борцы завоевали 2 золота и 2 бронзы - ФОТО
21 Мая 19:27
Борьба

Чемпионат Европы: наши борцы завоевали 2 золота и 2 бронзы - ФОТО

Сегодня в Баку определятся первые призеры чемпионата Европы по греко-римской борьбе U-23

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"