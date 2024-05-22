Нихад Гулузаде: "Я торопился"

«Я торопился, а надо было ждать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Нихад Гулузаде (60 кг).

Он оценил свое выступление на молодежном чемпионате Европы U23, проходящем в Баку.

Борец, завершивший соревнования с серебряной медалью, рассказал, что впервые дошёл до финала в этом весе:

«До этого я участвовал в чемпионате мира и проиграл. До этого я уже работал над ошибками. Тем не менее, надо поработать над некоторыми проблемами. Я торопился, а надо было ждать. Я действовал преждевременно, поэтому золотая медаль была потеряна. После этого моя главная цель – завоевать золотую медаль на чемпионате мира. Я сделаю все возможное, чтобы выиграть золотую медаль».

Отметим, что молодежный чемпионат Европы U23 завершится 26 мая.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz