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Чемпионат Европы: шансы на 2 золотые и 2 бронзовые медали

Борьба
Новости
22 Мая 2024 11:15
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Чемпионат Европы: шансы на 2 золотые и 2 бронзовые медали

Сегодня завершатся соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате Европы U-23 в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований определятся победители еще в 5 весовых категориях.

Четыре «классика» сборной Азербайджана будут бороться за медали. Двое из них имеют шанс завоевать золотые и двое - бронзовые медали.

Греко-римская борьба
60 кг
Нихад Гулузаде в финале встретится с турком Мертом Ильбарсом.

72 кг
Руслан Нуруллаев ждет победителя утешительных поединков за бронзу.

82 кг
В финале Гурбан Гурбанов сразится с Исламом Алиевым (AIN).

97 кг
В утешительном поединке Мурад Ахмадиев победил эстонца Ричарда Карлсона по принципу последнего очка (1:1) и теперь сразится в бою за бронзовую медаль.

Отметим, что наша команда накануне завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали в греко-римской борьбе.

İdman.biz

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