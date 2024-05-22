Чемпионат Европы: шансы на 2 золотые и 2 бронзовые медали

Сегодня завершатся соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате Европы U-23 в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований определятся победители еще в 5 весовых категориях.

Четыре «классика» сборной Азербайджана будут бороться за медали. Двое из них имеют шанс завоевать золотые и двое - бронзовые медали.

Греко-римская борьба

60 кг

Нихад Гулузаде в финале встретится с турком Мертом Ильбарсом.

72 кг

Руслан Нуруллаев ждет победителя утешительных поединков за бронзу.

82 кг

В финале Гурбан Гурбанов сразится с Исламом Алиевым (AIN).

97 кг

В утешительном поединке Мурад Ахмадиев победил эстонца Ричарда Карлсона по принципу последнего очка (1:1) и теперь сразится в бою за бронзовую медаль.

Отметим, что наша команда накануне завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали в греко-римской борьбе.

İdman.biz