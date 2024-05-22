Чемпионат Европы: три азербайджанских борца проиграли

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

İdman.biz сообщает, что в третий день соревнований началась борьба среди женщин.

Сегодня участники медальных поединков и утешительного этапа определятся в 5 весовых категориях - 50 кг, 55 кг, 59 кг, 68 кг и 76 кг. Сборная Азербайджана будет представлена ​​в трёх из этих категорий.

50 кг

Шахана Назарова проиграла Наталье Варакиной (AIN) в 1/4 финала со счетом 0:10.

55 кг

Гюльтекин Ширинова встретилась с Михаэлой Самойл (Молдова) в 1/8 финала и проиграла со счетом 5:8.

59 кг

Рузанна Мамедова в 1/4 финала боролась с Алесией Гетмановой (AIN) и проиграла со счетом 3:4.

Отметим, что на соревнованиях было разыграно 5 комплектов медалей в греко-римской борьбе. Сборная Азербайджана завоевала на чемпионате 2 золотые и 2 бронзовые медали.

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