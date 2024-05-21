«Я должен был бороться в финале».

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Лачин Велиев (87 кг).

Он оценил свое выступление на юношеском чемпионате Европы U23, проходящем в Баку. Велиев, завершивший соревнования с бронзовой медалью, рассказал, что не смог выйти в финал из-за ошибок:

"К счастью, я не упустил третье место. Из-за ошибок в полуфинале я не прошел в финал. Тем не менее, я рад, что не остался без медали. Я хочу немного повысить свою подготовку и завоевать золотую медаль на чемпионате мира. Я верю, что добьюсь этого".

Отметим, что на чемпионате Европы сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz