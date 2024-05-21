Хасай Гасанлы: "Чувство реванша придает человеку больше сил"

«Я завоевал титул чемпиона во второй раз».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Хасай Гасанлы (77 кг).

Он прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы U23, проходящем в Баку. Гасанлы, в очередной раз ставший сильнейшим на континенте, подчеркнул, что лучшее место для реванша - это наша страна:

«В прошлом году я проиграл молдавскому сопернику в финалах чемпионатов Европы и мира. Теперь я дважды проиграл своему сопернику в финале. Самым трудным для меня были поединки с ними. Готовясь к соревнованиям, я отрабатывал свой стиль борьбы на этих двух соперниках. Я рад, что выиграл. Выражаю благодарность всем тренерам, которые мне помогали. Свою победу посвящаю новорожденному сыну моей сестры и моему лучшему другу Эльджану Мамедову. Он в армии. Я ожидаю, что он приедет и будет выступать на больших аренах».

Он рассказал, что, как и все спортсмены, хочет стать чемпионом мира и Европы среди взрослых:

«Я работаю для этого. Верю, что, если стану лучше тренироваться, то смогу добиться этого. Я стараюсь быть лучше день ото дня. Чувство реванша придает человеку больше сил. У меня было преимущество во время поединка. Хотя была опасная ситуация, получилось. Хотя я совершал ошибки и рисковал, в конце концов мне это удалось».

Отметим, что наш борец греко-римского стиля Зия Бабашов (63 кг) завоевал золото, а Рашад Мамедов (55 кг) - бронзу на чемпионате U-23.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz