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Наш чемпион Европы: "Моей мечтой было высоко поднять флаг нашей страны"

Борьба
Новости
21 Мая 2024 19:04
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Наш чемпион Европы: "Моей мечтой было высоко поднять флаг нашей страны"

«Я хотел победить и сделал это».

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Зия Бабашов (63 кг).

Он оценил свое выступление на чемпионате Европы U23, проходящем в Баку. Бабашов, завершивший соревнования с золотой медалью, рассказал, что посвятил свою победу своей семье:

«Я мечтал высоко поднять наш флаг в нашей стране. Отставание в счете было тактическим ходом. Я был взволнован и не хотел проигрывать. Эта мысль меня тоже немного утомила. Но я рад, что выиграл. После этого хочу развевать наш флаг на больших аренах».

Отметим, что наш борец греко-римского стиля Рашад Мамедов (55 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате U23.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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